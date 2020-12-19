الإثنين.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك

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الأقصر– محمد محروس:

تحتفل محافظة الأقصر، بعد غد الإثنين 21 ديسمبر، بتعامد الشمس على قدس أقداس الإله آمون بمعبد الكرنك، في ظاهرة فلكية فريدة فيما يسمى بـ(الانقلاب الشمسي)، بالتزامن مع عيد ميلاد الإله "رع" إله الشمس عند الفراعنة.

وتقيم الأقصر بهذه المناسبة احتفالية سياحية وفنية بمشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريات ومسئولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين، ومئات السياح من مختلف الجنسيات ووسائل إعلام محلية وأجنبية.

وظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعي المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح، وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.