لمواجهة كورونا.. حظر إقامة سرادقات العزاء وتجمعات الأفراح بأسيوط

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أسيوط- محمود عجمي:

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فرض إجراءات صارمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان اليوم السبت، إلى أنه جرى توجيه رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات المعنية بالمحافظة، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة والمنشآت الحكومية والخاصة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل والمواقف.

وشدد محافظ أسيوط، على فرض غرامات على المخالفين بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات الرقابية، لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.

ووجه محافظ أسيوط بالتشديد على المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين، ومنع تقديم الشيشة وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين وفقًا للقانون وحظر إقامة سرادقات العزاء، وتجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.