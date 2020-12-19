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"المحامين" تعلن نتائج التصويت على دمج فرعياتها بمحافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة

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"المحامين" تعلن نتائج التصويت على دمج فرعياتها بمحافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة "المحامين" تعلن نتائج التصويت على دمج فرعياتها بمحافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة

مصراوي Masrawy

01:39 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

صرح مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، بأن الجمعيات العمومية الثلاث انعقدت في موعدها أمس الأول الخميس، في الإسكندرية، والغربية، والبحيرة.

وأوضح "سخي"، أن جمعيتي الغربية والبحيرة لم يكتمل نصابهما القانوني وتم تحرير محضر من رؤساء اللجان العامة بذلك، بينما اكتملت الجمعية العمومية التي انعقدت بمحكمتي شرق وغرب الإسكندرية، وعقب إتمام الفرز وأعلنت النتائج أمام الحضور أمس، وكانت النتيجة الموافقة على القرار المطروح على الجمعية العمومية بإنشاء نقابة الإسكندرية التي تضم دائرتها محكمتي شرق وغرب الإسكندرية.

وفتحت اليوم اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية للمحامين، باب التصويت للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب رجائي عطية.

وتنعقد الجمعيات العمومية للقاهرة للنظر في دمج نقابات القاهرة الجديدة وشمال القاهرة وحلوان وجنوب القاهرة الابتدائية من عدمه، والجيزة للنظر في دمج شمال الجيزة و6 أكتوبر الابتدائية اليوم السبت.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، عن أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، وقررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.

كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة، انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتي شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتي شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية، مضيفة أن الاقتراع يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات، إضافة للجنة عامة بكل مقر من المقرات سالفة الذكر وذلك تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية

وذكرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن اللجنة تعمل طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع وحتى انتهاء عملية إبداء الرأي وإعلان النتائج.​

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