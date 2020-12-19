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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1282) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (12 طن "دواجن مُجمدة") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (80 طن "خضروات مُجففة") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة شركة للإنتاج والتصنيع الزراعي) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (قائد سيارة نقل) بمحافظة سوهاج، لتجميعه (7,5 طن "دقيق بلدي مُدعم") مخصص للمخابز البلدية للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بـ(40,875 جنيه) وضبط (4 طن "دقيق فاخر") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (27,360 عبوة "قهوة سريعة التحضير") مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية المسجلة بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (6 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.