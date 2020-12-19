أخبار عاجلة

دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
في كأس ولي العهد.. "شقران لا يزال في المقدمة"! -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شرطة : ضبط 1282 قضية متنوعة في 24 ساعة

Print
شرطة التموين: ضبط 1282 قضية متنوعة في 24 ساعة شرطة : ضبط 1282 قضية متنوعة في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:34 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1282) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (12 طن "دواجن مُجمدة") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (80 طن "خضروات مُجففة") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة شركة للإنتاج والتصنيع الزراعي) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (قائد سيارة نقل) بمحافظة سوهاج، لتجميعه (7,5 طن "دقيق بلدي مُدعم") مخصص للمخابز البلدية للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بـ(40,875 جنيه) وضبط (4 طن "دقيق فاخر") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (27,360 عبوة "قهوة سريعة التحضير") مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية المسجلة بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (6 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين

3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

شبكة عيون الإخبارية