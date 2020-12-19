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أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 188حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

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أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 188حكمًا قضائيًا في 24 ساعة أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 188حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:31 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل)، وضبط 2 قضية، في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 24 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي)، و1229 مخالفة مرورية متنوعة، و تنفيذ 188 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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