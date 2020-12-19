تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" لـ23 يناير

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 23 يناير 2021.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و 11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".