أخبار عاجلة

دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
في كأس ولي العهد.. "شقران لا يزال في المقدمة"! -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" لـ23 يناير

Print
تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" لـ23 يناير تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" لـ23 يناير

مصراوي Masrawy

01:18 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 23 يناير 2021.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و 11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية