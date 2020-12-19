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حاولوا سرقة بطل العالم السابق في الإسكواش.. تجديد حبس متهمين 15 يوما

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حاولوا سرقة بطل العالم السابق في الإسكواش.. تجديد حبس متهمين 15 يوما حاولوا سرقة بطل العالم السابق في الإسكواش.. تجديد حبس متهمين 15 يوما

مصراوي Masrawy

01:15 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، حبس المتهمين بالشروع في سرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة، وبطل العالم السابق للإسكواش؛ بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهمان أنهما كسرا باب الشقة، بعد تأكد لهما من خلوها من ساكنيها، وخلال محاولتهما سرقتها، فوجئا بأحد أفراد الأمن الإداري الخاص بالكمباوند، يستوضح سبب فتح الباب.

وأضاف المتهمان أن فرد الأمن اتصل بمالك الشقة، وخلال حديثه معه للاستفسار عن سبب فتح الباب، وأثناء وجوده بسلم العقار، قررا الهرب، فاستوقفهما فرد الأمن، وسألهما عن سبب تواجدهما بالشقة، فأكدا أنهما يتبعان مالك الشقة، وأوهماه أنهما سيتصلان عليه هاتفيا لطمأنته، ثم فرا هاربين، وقفزا من أعلى سور الكمباوند.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد محاولة سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادي دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميًا لرجال الإسكواش حاليًا، بكمباوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، التي أشرف عليها العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، حيث كسرا باب الشقة، وفرا هاربين بعد اكتشاف أفراد الأمن الإداري تواجدهما.

وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهما تمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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