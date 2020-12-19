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اليوم.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2021

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اليوم.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2021 اليوم.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2021

مصراوي Masrawy

01:33 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تبدأ نقابة الصحفيين، اليوم السبت، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم للعام 2021.
وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية، إن مجلس النقابة وافق على فتح المشروع، ويبدأ الاشتراك، من اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري، إلى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.

وأضاف عبد المجيد، أن عام 2020 شهد إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، والحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة "كورونا"، التي هددت جميع سكان العالم.

وتابع أيمن عبد المجيد: "بقدر الجهد المبذول لتخفيف المعاناة عن كاهل الزملاء، فإن المشروع تكبد نفقات كبيرة، نتيجة جائحة كورونا، التي حمّلت قطاعات بدول العالم أعباء مضاعفة، عن مخصصاتها في سابق الأعوام، ومن ثم ندعو الزملاء راغبي الاشتراك، الحرص التام على الالتزام بالمواعيد المقررة، فقد لا يُسمح نهائيًا بأى اشتراك استثنائي مستقبلًا".

وذكر أيمن عبد المجيد، أنه وفق المتبع في العام الماضي، يُسمح بالتقسيط، مراعاة لظروف الزملاء، وإزالة أي معوق أمام راغبي الاشتراك.

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مصراوي Masrawy

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