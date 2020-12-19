628 متدربا على دفعات.. تفاصيل "البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية" بالوطنية للتدريب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذ البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي "2019 - 2020".

ويقدم مصراوي أبرز المعلومات عن البرنامج على النحو التالي:

يجري تنفيذ (برنامج المبعوثين بالبعثات الخارجية "2019/2020"- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المحتوى التدريبي

يتم تقديم البرنامج على مرحلتين وهما:

المرحلة الأولى: داخل القاعات التدريبية الخاصة بالأكاديمية الوطنية، على مدار 7 أيام.

المحاور

- المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية.

- يقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة.

المرحلة الثانية: يتم تقديمها من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المحاور

- الإجراءات المالية والإجراءات العلمية، وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.

بيانات المتدربين والخريجين

- يستهدف البرنامج تدريب 628 متدربا على دفعات متتالية.

- تم تدريب الدفعة الأولى منذ الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، حتى الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.

- تم تدريب الدفعة الثانية منذ 6 ديسمبر 2020، حتى الاثنين 14 ديسمبر 2020.

عدد المتدربين

- الدفعة الأولى: 28 متدربا من مختلف الجامعات المصرية ومنها: جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنيا، وجامعة بورسعيد، وجامعة مدينة السادات، وجامعة الأزهر.

- الدفعة الثانية: 54 متدربا تم تقسيمهم على مجموعتين.