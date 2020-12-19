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قد تؤدي للوفاة.. "بيطري القاهرة" تحذر من تداول أسماك سامة بالأسواق

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قد تؤدي للوفاة.. "بيطري القاهرة" تحذر من تداول أسماك سامة بالأسواق قد تؤدي للوفاة.. "بيطري القاهرة" تحذر من تداول أسماك سامة بالأسواق

مصراوي Masrawy

01:26 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أصدرت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، تحذيرا من أسماك سامة يتم تداولها في الأسواق المصرية، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى حالات وفاة.

وأكدت المديرية، في بيان، على أن نسبة السمية في تلك الأسماك خطيرة، لافتة إلى أنه لا يشترط أن يكون لحم الأسماك فاسدا لإحداث التسمم البيولوجي، ولكن هذا النوع من الأسماك يحتوي على مواد سامة نتيجة تناولها الأعشاب والطحالب السامة.

وتابعت المديرية، أن هذه الأسماك محظور تداولها وبيعها طبقا للقانون 10 لسنة 1966، وقرار وزير 665 لسنة 2013 والقانون 281 لسنة 1994، وهي أسماك محرم صيدها وتداولها أو بيعها، وتحتوي بعض من أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين.

وأوضحت طب بيطري القاهرة، أنه من بين أكثر الأسماك سمية سمكة القراض "الأرنب"، وتعيش سمكة القراض في المياه المالحة، وهي سمكة سامة وذات خطورة كبيرة، ولكنها غير عدائية، وتتغذى على فضلات الأسماك والطحالب السامة.

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