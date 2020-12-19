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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي ببنها

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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي ببنها مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الزراعي ببنها

مصراوي Masrawy

01:32 م السبت 19 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه اليوم السبت، في حادث سير أثناء عبور الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر الحصة بطوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بوفاة شخص صطدمته سيارة نصف نقل أثناء عبوره طريق "بنها – القاهرة" الزراعي، أمام قرية كفر الحصة.

انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفي للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم ، وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها والتصريح بالدفن.

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