أخبار عاجلة

دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
في كأس ولي العهد.. "شقران لا يزال في المقدمة"! -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

8 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا في القليوبية

Print
8 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا في القليوبية 8 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:32 م السبت 19 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، اليوم السبت، تنظيم 8 قوافل طبية لقرى المحافظة الأكثر احتياجًا والأكثر بعدًا عن المستشفيات المركزية، ويجري تقديم الخدمة العلاجية والأدوية بالمجان.

وأوضح بيان صادر عن المديرية اليوم، انتهاء أعمال القافلة التي نظمتها بقرية شبلنجة في بنها، وأكدت الدكتورة مفيدة أحمد منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، أن القوافل تضم العديد من التخصصات والعيادات الطبية منها "الأطفال والباطنة والجراحة والأسنان والنساء والعظام والجلدية" ومعمل أشعة بالإضافة إلى كشف مبكر لـ"الضغط والسكر".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية