8 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، اليوم السبت، تنظيم 8 قوافل طبية لقرى المحافظة الأكثر احتياجًا والأكثر بعدًا عن المستشفيات المركزية، ويجري تقديم الخدمة العلاجية والأدوية بالمجان.

وأوضح بيان صادر عن المديرية اليوم، انتهاء أعمال القافلة التي نظمتها بقرية شبلنجة في بنها، وأكدت الدكتورة مفيدة أحمد منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، أن القوافل تضم العديد من التخصصات والعيادات الطبية منها "الأطفال والباطنة والجراحة والأسنان والنساء والعظام والجلدية" ومعمل أشعة بالإضافة إلى كشف مبكر لـ"الضغط والسكر".