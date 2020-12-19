أخبار عاجلة

دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
في كأس ولي العهد.. "شقران لا يزال في المقدمة"! -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. خروج قطار "منوف- القاهرة عن القضبان بأشمون

Print
بالصور.. خروج قطار "منوف- القاهرة عن القضبان بأشمون بالصور.. خروج قطار "منوف- القاهرة عن القضبان بأشمون

مصراوي Masrawy

01:30 م السبت 19 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت محطة قطارات حلواصي البلد بمدينة أشمون في محافظة المنوفية، اليوم السبت، خروج قطار "منوف- القاهرة" عن القضبان، وجرى إخلاء الركاب.

وأفاد شهود عيان لـ"مصراوي"، أن مشكلة في التحويلة تسببت في خروج عربتين من القطار عن مسارهما، وقرر السائق فصلهما، كي يتمكن من استكمال رحلته، بعدما تسبب العُطل في توقف القطار نحو 60 دقيقة.

ورد بلاغ إلى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز شرطة أشمون، بخروج قطار "منوف- القاهرة" عن القضبان، وتقرر استدعاء فنيين لحل المشكلة وتسيير القطار، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية