بالصور.. خروج قطار "منوف- القاهرة عن القضبان بأشمون

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت محطة قطارات حلواصي البلد بمدينة أشمون في محافظة المنوفية، اليوم السبت، خروج قطار "منوف- القاهرة" عن القضبان، وجرى إخلاء الركاب.

وأفاد شهود عيان لـ"مصراوي"، أن مشكلة في التحويلة تسببت في خروج عربتين من القطار عن مسارهما، وقرر السائق فصلهما، كي يتمكن من استكمال رحلته، بعدما تسبب العُطل في توقف القطار نحو 60 دقيقة.

ورد بلاغ إلى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز شرطة أشمون، بخروج قطار "منوف- القاهرة" عن القضبان، وتقرر استدعاء فنيين لحل المشكلة وتسيير القطار، وجرى تحرير محضر بالواقعة.