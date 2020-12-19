الجيزة: غلق جزئي لطريق الواحات وتقاطعه مع طريق وصلة دهشور الشمالية من الاتجاهين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال خط مياه الشرب قطر 200 مم الكائن أمام قرية ريحانة مخرج وصلة دهشور الشمالية وتقاطعه مع طريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر وذلك لتأمين تغذية منطقة مقر النايل سات بمياه الشرب.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات وتقاطعه مع طريق وصلة دهشور الشمالية من الاتجاهين وذلك لتنفيذ أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ خط مياه شرب 200 مم حيث تستمر أعمال الغلق الجزئي حتى يوم الأحد الموافق 20/12/2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الأعمال وأن تكون على مرحلتين دون تعطيل الحركة المرورية.

ونوهت المحافظة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية المرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات.

وفي نفس الإطار نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبوالنمرس حملات صيانة مكبرة لأعمدة الإنارة المتواجدة بطريق المريوطية بالبر الشرقي اتجاه شبرامنت الهرم والبر الغربي اتجاه سقاره نطاق مركز أبوالنمرس وذلك لرفع كفاءة الإنارة بالطريق والذي يعد محورا مروريا مهما.

كما انتهت محافظة الجيزة من إجراء تخطيط مرورى بشارع محمود سامي البارودي بحي العمرانية والذي يعد أحد الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.