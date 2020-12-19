أمطار وظواهر.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن حالة​ الطقس حتى الجمعة المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من غدا الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة: