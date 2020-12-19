أمطار وظواهر.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة
مصراوي Masrawy
01:02 م السبت 19 ديسمبر 2020
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من غدا الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:
الأحد:
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الاثنين:
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء:
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة:
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.