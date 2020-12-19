تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" لـ 28 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 28 ديسمبر لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بـ"الإعدام" شنقًا لـ"عزت"، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسى، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.