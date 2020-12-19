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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 28 ألف راكب على متن 248 رحلة.. اليوم

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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 28 ألف راكب على متن 248 رحلة.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 28 ألف راكب على متن 248 رحلة.. اليوم

مصراوي Masrawy

12:51 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يشهد، اليوم السبت، وصول 127 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 15 ألف راكب، بينما يغادر المطار 121 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 13 ألف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة مغادرة ووصول نحو 28 ألف راكب على متن 248 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية، وذلك قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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