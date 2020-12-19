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مراعاة للتباعد الاجتماعي.. أمانة البرلمان تدرس تسليم كارنيهات النواب الجدد على عدة أيام

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مراعاة للتباعد الاجتماعي.. أمانة البرلمان تدرس تسليم كارنيهات النواب الجدد على عدة أيام مراعاة للتباعد الاجتماعي.. أمانة البرلمان تدرس تسليم كارنيهات النواب الجدد على عدة أيام

مصراوي Masrawy

12:39 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي

قالت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، إنها تدرس وضع خطة لإصدار بطاقات العضوية للنواب الجدد على عدة أيام خلال شهر ديسمبر الجاري، مراعاة للتباعد الاجتماعي وحفاظًا على سلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين المترددين على البرلمان؛ ولمواجهة .

وأكد فوزي، خلال بيان له اليوم السبت، أن الأمانة العامة تقوم حاليًّا بالتواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم من خلال ملء استمارات العضوية؛ إما ورقيًّا وإما من خلال إرسالها بالبريد الإلكتروني وإما عن طريق الحزب الذي ينتمي إليه العضو.

وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام إليها كرغبة أساسية، إضافة إلى اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها كرغبة ثانية. وسوف يتم الإعلان بشكل واضح من الأمانة العامة عن مواعيد استقبال السادة النواب، وقبلها بوقت كافٍ؛ حتى يتمكنوا من الحضور إلى مقر البرلمان لاستلام بطاقات العضوية.

ولفت الأمين العام إلى أن مجلس النواب منذ بداية أزمة كورونا اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الاستثنائية؛ حتى يتمكن من القيام بدوره التشريعي والرقابي، ويبعث برسالة مفادها أن "عجلة الدولة لا يمكن أن تتوقف".

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي أشاد بالإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس النواب المصري في مواجهة فيروس كورونا ونجاحه في العمل رغم الجائحة؛ حيث نشر على صفحته عبر "إنستجرام" الخاصة به بعنوان: "الممارسة البرلمانية على مستوى العالم في الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة"، قائلًا "يجتمع البرلمان المصري أثناء انتشار الوباء، وقد تم اتخاذ تدابير وقائية متعددة للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين؛ مثل توفير الكمامات والمطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان".

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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