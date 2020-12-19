القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه أعلى الطرق في البحيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه اعلى الطرق بالبحيرة.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة شخصان يقفان بجوار سيارة (نقل بمقطورة) على جانب الطريق وتوقف سيارة أُخرى "فان" خلف سيارتهما.

بالفحص تم ضبط الأطراف المتواجدة، وأقر شخصين (سائق، تباع" مُقيمان بمحافظة القاهرة) أنه أثناء توقفهما بالسيارة النقل والمُحملة بمعدات وقطع غيار مملوكة لإحدى الشركات، توقفت خلفهما السيارة الأخرى وترجل منها (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وتوجهوا إلى المجني عليهما لطلب المساعدة بزعم تعطل سيارتهم، وأثناء ذلك قاموا بتهديدهما بسلاح أبيض "سكين"، واستولوا منهما على مبلغ مالي كرهاً عنهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وضُبط بحوزتهم (المبلغ المالي المستولى عليه -وكذا ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمان في ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .