لضم المفردات.. تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 27 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 27 ديسمبر لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.

وكشفت وقائع القضية، اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.