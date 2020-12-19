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الداخلية: تحرير 4239 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

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الداخلية: تحرير 4239 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية الداخلية: تحرير 4239 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية

مصراوي Masrawy

12:47 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4239 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1299 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و209 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و41 مخالفة شروط التراخيص، 51 مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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