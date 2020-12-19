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"اتصورت سيلفي مع جثته".. تفاصيل اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

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"اتصورت سيلفي مع جثته".. تفاصيل اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها "اتصورت سيلفي مع جثته".. تفاصيل اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

مصراوي Masrawy

12:42 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

"مكنتش مصدقه إنه مات" هكذا ردت الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها على سؤال النيابة العامة بشأن قيامها بالتقاط صورة "سيلفي مع القتيل" عقب تأكدها من وفاته.

وأظهر تفريغ الأحراز في القضية -أحيلت للجنايات - أن المتهمة التقت صورة سيلفي مع المجني عليه وهي "تخرج لسانها".

وعن تفاصيل ارتباطها بالضحية، قالت إنها تعرفت عليها عن طريق أحد أصدقائه وتزوجا حيث عاشا في سعادة حتى علمت بأنها الزوجة الثانية وطلبت الطلاق لكنه رفض.

ويوم الواقعة، طلب المتهمة الطلاق من زوجها فرفض وحاول مصالحتها فألحت فاستشاط غضبا "يالا نلبس وننزل للمأذون"، وأثناء النقاش في غرفة النوم اشتد الخلاف فصفعها على وجهها فردت بالبصق عليه وألقى حقيبتها على لوح زجاجي على سرير غرفة النوم فانكسر، حيث قتل المجني عليه.

وقالت المتهمة إنها لا تعلم سبب وفاة زوجها، وإنها أصيبت من الزجاج فذهبت للحمام لتغتسل وعندما عادت وجدته مصابا في صدره، فاستعانت بالخادمة لطلب الإسعاف وإيقاف النزيف في صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونفت المتهمة ما قالته الخادمة بأنها طلبت منها التخلص من "الفانلة المتسخة بالدماء" وأن الخادمة فهمت خطأ.

وأحالت النيابة المتهمة لمحكمة الجنايات، ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة لمحاكمتها.

بعد إحالتها للجنايات.. تفاصيل اتهام الفنانة عبير بيبرس بقتل زوجها

عبير بيبرس.. فنانة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجها

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