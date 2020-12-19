الداخلية: ضبط 60 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجهم على عملائهم بنطاق محافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة، تم ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي - هاتف محمول بحوزة عاطل - مقيم بمحافظة مطروح حال استقلاله إحدى السيارات بدون لوحات بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة .

كما تم ضبط 10 طربة لمخدر الحشيش - 5 فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي - هاتفين محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة .

بمواجهتهم بنشاطهم الإجرامي اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.