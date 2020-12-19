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جراحة دقيقة تنقذ مصابًا بانفجار رئوي في مستشفى العامرية

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جراحة دقيقة تنقذ مصابًا بانفجار رئوي في مستشفى العامرية جراحة دقيقة تنقذ مصابًا بانفجار رئوي في مستشفى العامرية

مصراوي Masrawy

01:10 م السبت 19 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

أجرى فريق طبي بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية، جراحة دقيقة لإنقاذ حياة شاب يعاني من انفجار تكيسات هوائية بالرئة بعد تعرضه لحادث مروري.

وقال الدكتور مصطفى حسين مدير عام المستشفى، إنه جرى استقبال شاب يعاني اضطراب بالوعي، إثر تعرضه لحادث سير، وجرى وضعه على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة.

وأضاف مدير المستشفى، اليوم السبت، أن الحادث أدى إلى انفجار تكيسات الهواء بالرئة، وجرى تركيب أنبوب صدر، وأظهر الفحص وجود تسريب هوائي من الدرجة الثالثة ما استلزم تدخلًا جراحيًا مزدوجًا بمنظار صدر جراحي متقدم لعمل تقشير الرئة اليمنى وتفريغ تجمع صديدي مع عمل استئصال للتكيسات الهوائية باستخدام دباسة المناظير الجراحية.

واستكمل الدكتور مصطفى حسين، أن الأطباء المشاركين في العملية هم كل من أحمد العزازي، وحاتم بشير، بمعاونة أطباء فريق التخدير رانيا فتح الله ومحمد إسماعيل، ومشاركة مجموعة متخصصة من فرق تمريض العمليات والعناية المركزة.

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