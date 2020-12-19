محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الصحراوي الغربي بالمستشفى التخصصي

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، المستشفى التخصصي، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع بالطريق الصحراوي الغربي، وتسبب في إصابة 22 عاملًا زراعيًا.

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، وكلف مسئولي المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى عمل كافة الفحوصات الأولية للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالة كل واحد منهم، مشيرًا إلى أن حالتهم مستقرة، باستثناء حالتين فقط، جرى نقلهم للمستشفى الجامعي لإجراء الإشاعات المقطعية على المخ، وحجزهم في العناية المركزة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.