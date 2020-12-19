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بالصور.. محافظ سوهاج يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

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بالصور.. محافظ سوهاج يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بالصور.. محافظ سوهاج يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

مصراوي Masrawy

12:51 م السبت 19 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، احتفالية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، بالتعاون مع كلية اللغة العربية بجرجا، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور علي عبدالموجود عميد كلية الدراسات، والدكتور جابر علي عميد كلية اللغة العربية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقال المحافظ في كلمته إن اللغة العربية من اللغات السامية، وأكثرها غزارة من حيث الألفاظ والكلمات والقدرة على التعبير.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يجري يوم 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3190 سنة 1973، الذي أعلنت فيه أن العربية لغة رسمية في العالم، وواحدة من لغات العمل داخل الأمم المتحدة.

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