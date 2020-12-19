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قتيلان وفرار المئات من منازلهم إثر عاصفة في الفلبين

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قتيلان وفرار المئات من منازلهم إثر عاصفة في الفلبين قتيلان وفرار المئات من منازلهم إثر عاصفة في الفلبين

مصراوي Masrawy

12:59 م السبت 19 ديسمبر 2020

مانيلا- (أ ف ب):

لقي شخصان حتفهما وأجبر مئات على مغادرة منازلهم التي غرقت جرّاء تسبب الأمطار الغزيرة بفيضانات وانزلاقات أرضية في الفلبين، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

وضربت أمواج عالية قرية ساحلية في جزيرة لابو لابو في محافظة سيبو ليل الجمعة فدمّرت عشرات المنازل وشرّدت نحو 290 شخصا، وفق ما أفاد رئيس البلدية جونارد تشان على فيسبوك.

وأظهرت صور نشرها تشان أكوام الخشب والخيزران قرب بضعة منازل تمكّنت من الصمود بعدما غرقت المنطقة بالأمطار الغزيرة.

وانتشل عناصر إنقاذ جثتي امرأتين مسنّتين قتلتا بانزلاق للتربة في بلدة ماهابلاغ قبل الفجر في محافظة ليتي القريبة، بحسب ما أفادت الضابطة في الشرطة راكيل هرنانديز.

وقالت لفرانس برس إنه تم انتشال فتى من تحت أنقاض منزله ويخضع حاليا للعلاج جرّاء إصابته بجروح.

وأفاد المجلس الموطني لخفض المخاطر وإدارتها أن نحو 1500 شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جزيرة مينداناو الجنوبية حيث اجتاحت الفيضانات 13 قرية.

وتتعرّض الفلبين إلى ما معدله 20 عاصفة وإعصارا كل عام، تتسبب عادة بتدمير المحاصيل والمنازل والبنى التحتية في مناطق تعاني أساسا من الفقر.

وتأتي العاصفة الأخيرة بعد سلسلة أعاصير ضربت الفلبين في الأشهر الأخيرة وأودت بـ148 شخصا ودمّرت مئات آلاف المنازل والمحاصيل وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البلاد.

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