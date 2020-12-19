أخبار عاجلة

دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
في كأس ولي العهد.. "شقران لا يزال في المقدمة"! -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدريب منسوبين بـ "رئاسة الحرمين" على "حماية حسابات شبكات التواصل"

Print
تدريب منسوبين بـ "رئاسة الحرمين" على "حماية حسابات شبكات التواصل" تدريب منسوبين بـ "رئاسة الحرمين" على "حماية حسابات شبكات التواصل"
حفظ الخصوصية واستخدام البرامج المصادقة بالتعاون مع جامعة أم القرى

تدريب منسوبين بـ

تقدم الإدارة العامة للأمن السيبراني والإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، ممثلة في أكاديمية الأمن السيبراني، دورة عن بُعد لمنسوبيها بعنوان: "حماية حسابات شبكات التواصل الاجتماعي"؛ بالتعاون مع جامعة أم القرى.

وتتضمن الدورة تطبيقات عملية على كيفية اختيار كلمة مرور قوية، وطريقة التحقق بخطوتين لحسابات شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية حفظ الخصوصية، وكيفية إعادة الحسابات فيها، واستخدام برنامج مصادق جوجل، واستخدام برنامج مصادق مايكروسوفت، وبعض الإرشادات في الأمن السيبراني.

وأكد مدير الإدارة العامة للأمن السيبراني المهندس رائد بن محمد المطرفي؛ أن الإدارة العامة للأمن السيبراني تهدف من خلال هذه الدورات، إلى تعزيز الأمن السيبراني في الرئاسة ورفع مستوى الوعي لمنسوبيها.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني؛ إن الأكاديمية حرصت على تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد خلال هذه الفترة، وتهدف تلك الدورات إلى استمرار عملية تطوير قدرات الموظفين والرفع من مستواهم في المجالات كافة.

يُشار إلى أن الدورة يقدمها نائب المشرف العام للإدارة العامة للأمن السيبراني للتقنية الأمنية بجامعة أم القرى الدكتور حسان بن فريد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات

دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات

بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض

بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"

الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل

الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل

شبكة عيون الإخبارية