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مقتل 12 شخصا في اصطدام قطار بحافلة ركاب في بنجلاديش

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مقتل 12 شخصا في اصطدام قطار بحافلة ركاب في بنجلاديش مقتل 12 شخصا في اصطدام قطار بحافلة ركاب في بنجلاديش

مصراوي Masrawy

12:45 م السبت 19 ديسمبر 2020

دكا - (د ب أ):

ذكرت شرطة بنجلاديش، اليوم السبت، أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعدما صدم قطار حافلة ركاب في شمال بنجلاديش.

وقال ضابط الشرطة علام غير جهان نقلا عن شهود عيان إن عشرة أشخاص لفظوا أنفاسهم الأخيرة في الموقع عندما صدم قطار أوتارا إكسبريس السريع الحافلة ودفع بها لمسافة نحو نصف كيلومتر على القضبان.

وأضاف أن شخصين بين خمسة أشخاص أصيبوا في البداية، توفيا فيما بعد في المستشفى.

وجرى تعليق حركة القطارات في أجزاء من شمال بنجلاديش لساعات بعد الحادث الذي وقع على بعد أكثر من مئتي كيلومتر من شمال غرب العاصمة دكا.

وقال سيراجول إسلام من جهاز الإطفاء وإدارة الدفاع المدني إن الإهمال من جانب أحد العمال عند تقاطع السكة الحديد قد يكون السبب وراء الحادث.

وقال شاهد الله إسلام مسؤول السكك الحديد إن إدارة سكك حديد بنجلاديش كلفت لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في ملابسات الحادث وتقديم تقرير بشأن ما توصلوا إليه خلال ثلاثة أيام.

يشار إلى أن القطارات المميتة شائعة في بنجلاديش لان الصيانة غير جيدة وعدم وجود عاملين في معابر السيارات والمشاة (مزلقانات) على خطوط السكك الحديد.

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