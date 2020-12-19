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بالصور.. وزير القوى العاملة يشهد فعاليات مبادرتين للمرأة والصحة في بورسعيد

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بالصور.. وزير القوى العاملة يشهد فعاليات مبادرتين للمرأة والصحة في بورسعيد بالصور.. وزير القوى العاملة يشهد فعاليات مبادرتين للمرأة والصحة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:35 م السبت 19 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

حضر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات مبادرتين عماليتين بأحد الأماكن السياحية غرب بورسعيد.

وجاءت المبادرة الأولى من خلال مؤتمر عن المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية تحت عنوان "احمي نفسك" وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.

وكان وزير القوى العاملة، قد دشن في بداية زيارته للمحافظة مبادرة "صيادي "، بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة.

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