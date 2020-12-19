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اختفاء طالبة بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

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اختفاء طالبة بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بشبرا الخيمة اختفاء طالبة بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

12:32 م السبت 19 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض اختفاء فتاة بالصف الأول الإعدادي، منذ 6 أيام، عقب توجهها للحصول على درس خصوصي، بمنطقة مساكن الضباط في شبرا الخيمة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتغيب طالبة بالمرحلة الإعدادية عن المنزل.

وبسؤال والدها، أفاد أن ابنته "ن" الشهيرة بـ"م"، متغيبة منذ الإثنين الماضي، عقب ذهابها لمنطقة مساكن الضباط.

وأشار والدها، إلى أن ابنته كانت ذاهبة لدرس خصوصي، واختفت وانقطعت الاتصالات بها، وناشد من يستدل على مكانها بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

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