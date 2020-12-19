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الكويت ترحب ‏بتنفيذ اتفاق الرياض

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الكويت ترحب ‏بتنفيذ اتفاق الرياض الكويت ترحب ‏بتنفيذ اتفاق الرياض

مصراوي Masrawy

12:16 م السبت 19 ديسمبر 2020

الكويت - أ ش أ

رحبت الكويت ‏بتنفيذ اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي اليوم السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود، وإنهاء الأزمة في اليمن.

وثمنت (الخارجية) الكويتية الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق، بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا، بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.

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مصراوي Masrawy

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