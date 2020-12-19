أخبار عاجلة

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الحماية المدنية تنقذ فتاة حاصرتها النيران داخل شقة سكنية بمدينة نصر

Print
الحماية المدنية تنقذ فتاة حاصرتها النيران داخل شقة سكنية بمدينة نصر الحماية المدنية تنقذ فتاة حاصرتها النيران داخل شقة سكنية بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

12:24 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في انقاذ فتاة حاصرتها النيران عقب اشتعالها في شقة سكنية بمدينة نصر، وتمت عملية إخماد الحريق.

كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق ومحتجزين داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتبين أن العقار المٌشار إليه مكون من 6 طوابق وأن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع، ومحتجز بداخلها نجله مالك الشقة .

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لشقق المجاورة، وتم إنقاذ الفتاة التي كانت محتجزة داخل الشقة دون إصابات، وقد لاقى سرعة انتقال القوات والسيطرة على الحريق وإنقاذ الفتاة استحسان المواطنين من قاطني المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية