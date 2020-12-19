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بسبب خلافات مالية مع والده.. ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالبحيرة

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بسبب خلافات مالية مع والده.. ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالبحيرة بسبب خلافات مالية مع والده.. ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالبحيرة

مصراوي Masrawy

12:19 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالبحيرة، بسبب خلافات مالية مع والده.

تلقى مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز)، بقيام شخصان مجهولان يستقلان مركبة "توك توك"، باختطاف نجلها 8 سنوات حال سيره بالقرية محل إقامتهما والهرب به.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (4 أشخاص).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وعقب استشعار باقي المتهمين بضبطهما وملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلي عن الطفل المجنى عليه بأحد الطرق الفرعية المتاخمة للقرية محل إقامته، وبتكثيف الجهود تم ضبط باقي المتهمين .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسابقة تحصل والد الطفل المجنى عليه منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك أو يقم برد تلك المبالغ وهرب، حيث قام أحدهم بقيادة سيارة أجرة والتوجه للقرية محل سكن المجنى عليه وباقي المتهمين وتركها، ثم استقل مركبة "توك توك" صحبة أحد المتهمين عقب قيام الآخران بمراقبة المجنى عليه، وأكدا وجوده بمفرده، وتم اقتياد الطفل لمركبة التوك توك تحت تهديد مسدس صوت.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مسدس صوت - سيارة أجرة- مركبة "توك توك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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