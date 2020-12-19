بالأسماء.. إصابة 22 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 22 عاملًا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز إهناسيا في بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها 22 عاملًا وعاملة أثناء ذهابهم للعمل بإحدى الأراضي الزراعية، بالطريق الصحراوي الغربي.

ودفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزى لإجراء الإسعافات الأولية، وخرج مصابين اثنين من الاستقبال لتحسن حالتهما الصحية، وهما محمد محمد حسن 25 عامًا، وعلياء حسن إبراهيم 12 عامًا، يقيمان قرية طوة مركز ببا.

وجرى نقل 20 مصابًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لاستكمال العلاج، و هم: غالية حسن إبراهيم 21 عامًا، زهراء محروس عبدالعظيم، 30 عامًا، حمدية عيد سيد، 30 عامًا، رضا علي عبدالعظيم، 21 عامًا، حسام فتحي زياد، 20 عامًا، هبة سعد محمد، 25 عامًا.

وكذا أصيب كل من شهد جمعة سعد، 18 عاما، داليا فيصل جودة، 17 عامًا، شهد عبد التواب محمد 15 عامًا، ياسمين شعبان جابر، 16 عامًا، هبة أحمد محمود، 32 عامًا، صباح نصر ذكي، 42 عامًا، سعاد صابر سعد، 22 عامًا.

كما أصيبت كل من نسمة خلف عبدالعليم، 25 عامًا، وهبة غندور محمد، 26 عامًا، ونورا فاضل علي، 17 عامًا، وهبة سيد محمد، 17 عامًا، وأسماء خلف اسبيتان، 15 عامًا، ونورا جمعة محمد، 17 عامًا، شيماء شعبان جمعه، 16 عامًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.