النيابة تحقق في واقعة "جثة السيفون" بحمام مستشفى أسوان الجامعي

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

قال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، إنه جرى تحويل واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل حمام قسم النساء والتوليد بالمستشفى للنيابة العامة.

وأضاف "معبد" أن عاملة نظافة وجدت الجثة ملفوفة خلف سيفون الحمام، في مكان يصعب ملاحظته، وجرى إبلاغ النيابة، وجاري عمل التحاليل الطبية اللازمة للتعرف على والدة الطفل، وتنتظر إدارة المستشفى الجامعي نتائج التحقيقات لمحاسبة المقصرين والمتورطين في هذه الجريمة.

وأوضح المدير التنفيذي: "بخصوص ما نشر على بعض وسائل التواصل الجامعي حول أن الطفل ولد لأم سودادنية، فأننا لا نستطيع نفي أو تأكيد ذلك حتى تظهر نتيجة التحاليل".

واستكمل أنه منذ عدة أيام، حضرت إلى المستشفى الجامعى سيدة سودانية في مرحلة متأخرة من الولادة، وكان من المستحيل عدم قبولها وتركها تلد بالشارع، وبسؤالها عن هوية زوجها قالت إنه في القاهرة وليس معها أوراق خاصة به، وفور دخولها إلى قسم النساء والتوليد أخطرت إدارة المستشفى الجهات المختصة والقنصلية السودانية تخوفًا من أن يكون الأب مجهول الهوية.