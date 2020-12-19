80 مليون جنيه لإنشاء مجرى لحماية وادي بعبع من السيول

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جاري إقامة 4 بحيرات صناعية، و 5 سدود وقناة تصريف للمياه بمنطقة وادي بعبع ضمن المرحلة الثانية لحماية وادي بعبع من أخطار السيول، بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون جنيه.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح له اليوم السبت، أن مشروع حماية منطقة وادي بعبع يتضمن إنشاء مجرى سيل بداية من إحداثيات السيول بوادي بعبع وحتى المصب بخليج السويس بطول 6 كيلو مترات، وعرض 30 مترًا، بهدف تأمين مرور المياه من الاتجاه الشرقي للغربي، دون إضرار بالطرق والمنشآت والممتلكات العامة التي تتضرر كل عام من السيول.

وقال إن معهد الموارد المائية وضع مخطط لحماية منطقة وادي فيران، ويتضمن إنشاء سدود وحواجز وبحيرات بأودية "الرحبة والنفوس والجزيرة ونسرين"، ومخطط لحماية وادي سدري التابع للمدينة طبقًا لإحداثيات خريطة السيول.