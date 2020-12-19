أخبار عاجلة

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

80 مليون جنيه لإنشاء مجرى لحماية وادي بعبع من السيول

Print
80 مليون جنيه لإنشاء مجرى لحماية وادي بعبع من السيول 80 مليون جنيه لإنشاء مجرى لحماية وادي بعبع من السيول

مصراوي Masrawy

12:01 م السبت 19 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جاري إقامة 4 بحيرات صناعية، و 5 سدود وقناة تصريف للمياه بمنطقة وادي بعبع ضمن المرحلة الثانية لحماية وادي بعبع من أخطار السيول، بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون جنيه.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح له اليوم السبت، أن مشروع حماية منطقة وادي بعبع يتضمن إنشاء مجرى سيل بداية من إحداثيات السيول بوادي بعبع وحتى المصب بخليج السويس بطول 6 كيلو مترات، وعرض 30 مترًا، بهدف تأمين مرور المياه من الاتجاه الشرقي للغربي، دون إضرار بالطرق والمنشآت والممتلكات العامة التي تتضرر كل عام من السيول.

وقال إن معهد الموارد المائية وضع مخطط لحماية منطقة وادي فيران، ويتضمن إنشاء سدود وحواجز وبحيرات بأودية "الرحبة والنفوس والجزيرة ونسرين"، ومخطط لحماية وادي سدري التابع للمدينة طبقًا لإحداثيات خريطة السيول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية