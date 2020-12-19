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نائب بـ"الشيوخ": الملف الحقوقي في متوازن بشهادة المنظمات الدولية وبيان البرلمان الأوروبي بعيد عن الشفافية

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نائب بـ"الشيوخ": الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الدولية وبيان البرلمان الأوروبي بعيد عن الشفافية نائب بـ"الشيوخ": الملف الحقوقي في متوازن بشهادة المنظمات الدولية وبيان البرلمان الأوروبي بعيد عن الشفافية

مصراوي Masrawy

12:24 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، إننا نرفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في .

وأشار الهضيبي، خلال بيان له اليوم السبت، إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة؛ فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية. .

وأضاف عضو "الشيوخ" أن مصر من أكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية، فضلًا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ولفت الهضيبي إلى أنه لا يجب استغلال مبادئ عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شؤون الدول، منوهًا بأن هناك مبدأ آخر أهم ويجب أن لا يتم التغافل عنه؛ وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان، والتي تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين كل دولة.

وأكد أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلًا عن وجود قضاء مصري نزيه وعادل ينطق كلماته في أية قضية تُعرض أمامه.

وتابع الهضيبي بأن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر، وأن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكل المعايير الدولية للتعامل مع الملف؛ بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.

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