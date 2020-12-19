أخبار عاجلة

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصدر بـ"الكهرباء": إتاحة المنصة الإلكترونية كليًّا وتطوير خدماتها في 2021

Print
مصدر بـ"الكهرباء": إتاحة المنصة الإلكترونية كليًّا وتطوير خدماتها في 2021 مصدر بـ"الكهرباء": إتاحة المنصة الإلكترونية كليًّا وتطوير خدماتها في 2021

مصراوي Masrawy

12:19 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء ، إن الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع والفريق المعاون له، يواصلون العمل بمجهودات مضنية؛ من أجل متابعة عمليات المعاينات وسداد المقايسات، تمهيدًا لتركيب العدادات الكودية بدلًا من العمل بنظام الممارسة.

وأضاف المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت: "عايزين كل حاجة تبقى مميكنة، وكل الخدمات سيتم إطلاقها من خلال منصة الكهرباء تدريجيًّا؛ كي يستطع المواطن التعرف على كل الخدمات التي سيتم توفيرها له لتذليل أية عقبات تواجهه".

وأكد المصدر أنه عام 2021 نستطيع القول عليه عام "ميكنة خدمات" الكهرباء، موضحًا أن الهدف الحالي الذي تقوم الشركة بتحقيقه هو ميكنة كل البيانات والخدمات؛ حتى يتثنى لأي مواطن الحصول على أية إحصائيات في أي وقت، لسهولة البيانات وتوافرها.

وأوضح المصدر أنه جار استكمال ميكنة وتشغيل كل خدمات المنصة الإلكترونية للكهرباء وإتاحتها خلال فترة تنحصر بين 6 أشهر من عام 2021.

ومن المقرر أن تقدم "القابضة لكهرباء" مصر الـ16 خدمة بصفة كلية خلال فترة تتراوح من 6 أشهر حتى عام، والتي تشمل ما يلي:

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودي، خدمة العملاء والدعم الفني.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغيير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية