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بزعم منح قروض بدون ضمانات.. ضبط عناصر تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالجيزة

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بزعم منح قروض بدون ضمانات.. ضبط عناصر تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالجيزة بزعم منح قروض بدون ضمانات.. ضبط عناصر تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:07 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم منح قروض بدون ضمانات مقابل رسوم مالية بالجيزة .

كان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من مستخدمي هاتفين محمولين "مُحددين" لقيامهما بالنصب والاحتيال عليها عن طريق الاتصال بها، وادعائهما أنهما يعملان بإحدى المؤسسات الخيرية، وعرضهما عليها الحصول على قرض مالي مقابل إيداع مبلغ مالي كرسوم إدارية بأحد مكاتب البريد باسم (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) فقامت بإيداع مبلغ مالي.

أسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (ربة منزل، وعاطل "له معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي عدد الحوالات البريدية بمبالغ مالية مختلفة)، واعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")؛ حيث تم ضبط أربعة منهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - مصوغات ذهبية- 12 هاتف محمول)، من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عن طريق الاتصال بهم هاتفياً، والادعاء أنهم تابعين لمؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية، وإيهامهم بمنحهم قروض بدون ضمانات مع تسهيلات في السداد مقابل تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية عن القرض ويعاونهم في ذلك إثنين من موظفي البريد "محددين"، لتسهيل صرف تلك الحولات مقابل تحصلهما على مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

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