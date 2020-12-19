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ماليزيا تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر في فبراير المقبل

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ماليزيا تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر في فبراير المقبل ماليزيا تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر في فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

11:34 ص السبت 19 ديسمبر 2020

كوالالمبور - (د ب أ):

ذكر وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، داتوك سيري محمد ازمين علي إن تتوقع تسلم أول دفعة من لقاح ضد من شركة "فايزر" في فبراير المقبل، بحسب ما أعلنه وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع خير جمال الدين مؤخرا، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.

وأضاف أن تلك المستجدات، أصدرها وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع، خيري جمال الدين في اجتماع وزاري عقد مؤخرا.

وتابع "نتوقع عملية التسليم الأولى في فبراير وهذه الدفعة الأولى، وسيستمر الإمداد حتى نهاية 2021".

وأضاف أنه "يتم استخدام الدفعة الأولى في تطعيم الفئات من العاملين في خط الدفاع الأول والفئات الضعيفة ضد كوفيد 19.

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