وزير القوى العاملة: بوليصة تأمين ضد الحوادث للصيادين

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، إنه سيجري البدء في استخراج بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي للصيادين المسجلين بقواعد بيانات الوزارة ممن يستحقون الرعاية، بدءًا من شهر يناير المقبل 2021.

وأضاف "سعفان"، خلال تدشينه مبادرة "صيادي مصر" بمسرح المركز الثقافي في محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من الصيادين والقيادات التنفيذية، أنه سيجري التسجيل من خلال الصياد ومعه رخصته وبطاقة الرقم القومي وليس من خلال كشوف وجمعيات، لضمان استفادة الصيادين الفعليين لتقييم حالتهم ومدى احتياجهم ورفع الأمر للقيادة السياسية في بعض الحالات التي تحتاج أنواع خاصة من الرعاية.