أخبار عاجلة

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: بوليصة تأمين ضد الحوادث للصيادين

Print
وزير القوى العاملة: بوليصة تأمين ضد الحوادث للصيادين وزير القوى العاملة: بوليصة تأمين ضد الحوادث للصيادين

مصراوي Masrawy

11:53 ص السبت 19 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، إنه سيجري البدء في استخراج بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي للصيادين المسجلين بقواعد بيانات الوزارة ممن يستحقون الرعاية، بدءًا من شهر يناير المقبل 2021.

وأضاف "سعفان"، خلال تدشينه مبادرة "صيادي " بمسرح المركز الثقافي في محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من الصيادين والقيادات التنفيذية، أنه سيجري التسجيل من خلال الصياد ومعه رخصته وبطاقة الرقم القومي وليس من خلال كشوف وجمعيات، لضمان استفادة الصيادين الفعليين لتقييم حالتهم ومدى احتياجهم ورفع الأمر للقيادة السياسية في بعض الحالات التي تحتاج أنواع خاصة من الرعاية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية