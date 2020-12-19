بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تطوير 11 مركزًا للشباب في الشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة، والتي تشمل أعمال إنشاء واستكمال مباني إدارية ورفع كفاءة وصيانة وترميم لـ 11 نادي ومركز شباب بتكلفة 4 ملايين و947 ألف جنيه.

وشدد المحافظ، في بيان له اليوم السبت، على وكيل وزارة الشباب والرياضة، بإلزام الشركات المسند إليها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية ؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإلزام العمال بارتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.