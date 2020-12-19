وزير القوى العاملة يبحث مشاكل الصيادين في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

عرض ممثلون عن صيادي محافظة بورسعيد، مشاكلهم، اليوم السبت، على محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال اللقاء الذي عقده بمسرح المركز الثقافي في محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من الصيادين والقيادات التنفيذية.

واشتكى إبراهيم إبراهيم الخولي، ممثل صيادين أم خلف والكاب، من معاناة حوالي 500 صياد بسبب جفاف البحيرة، وعدم حصولهم على مساعدات عينية أو مالية خلال أزمة كورونا.

بينما تحدث محمد أبو رفاعي، رئيس جمعية الصيادين المصرية ببورسعيد، عن مشكلة عدم حصول الصياد على معاشه إلا بعد بلوغه 65 عامًا، وأن هناك صيادين بدون رخصة ومعهم كارنية الجمعية فقط، ويحتاجون تقنين أوضاع.

كما اشتكى صيادون من عدم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالرغم من تقدم 513 صيادًًا ببورسعيد للحصول عليها.