"بيطري المنوفية" تطلق حملة تعقيم وتطهير بشوارع شبين الكوم ومنوف

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه الدكتور عادل عبدالمنعم محمد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، اليوم السبت، إدارة شبين الكوم البيطرية، بتطهير وتعقيم مبنى إدارة شبين الكوم البيطرية والشوارع المحيطة بمركز شبين الكوم،.

كما انطلقت حملة مماثلة لتطهير وتعقيم شوارع مدينة منوف، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، ومثلها بمركز أشمون لتطهير مبنى الإدارة البيطرية والشوارع المحيطة.

وأوضحت المديرية في بيانٍ لها أن الإجراء جاء مساهمة في التصدي للأمراض الوبائية.