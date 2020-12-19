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توفر 330 ألف فرصة عمل.. 15 معلومة عن مبادرة "شغلك في قريتك"

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توفر 330 ألف فرصة عمل.. 15 معلومة عن مبادرة "شغلك في قريتك" توفر 330 ألف فرصة عمل.. 15 معلومة عن مبادرة "شغلك في قريتك"

مصراوي Masrawy

11:51 ص السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء في تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى.

وينشر مصراوي تفاصيل مبادرة "شغلك في قريتك"، على النحو التالي:

1- تتم المبادرة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية.

2- توفر الوزارة قطع الأراضي بالمحافظات اللازمة لإنشاء التجمعات الصناعية

3- وفرت التنمية المحلية خلال الفترة الماضية حوالي 384 قطعة أرض بمساحات مختلفة في عدد من القرى بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

4- يتولى اتحاد الصناعات تنفيذ المشروعات المختلفة التي تشملها المبادرة.

5- تستهدف المبادرة دفع عجلة الاقتصاد والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر.

6- زيادة دخل الأسرة من خلال زيادة معدلات التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيض النفقات المالية "مقابل نقل العمال".

7- وفر اتحاد الصناعات نحو 60 مليون جنيه للبدء في إنشاء التجمعات الصناعية بمحافظات المرحلة الأولى.

8- سيتم ربط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالمشروعات الأكبر بنظام سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد مع تقديم الدعم الفني لإدارة وتنفيذ المشروعات.

9- يهدف المشروع إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة داخلها، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية.

10- تم إطلاق المرحلة الأولى في 4 محافظات هي: الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا.

11- سيتم تعميم التجربة على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

12- تسعى لإنشاء حوالي 384 مجمعا صناعيا و650 مشروعا متوسطا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر.

13- يستهدف المشروع في مجمله بمختلف مراحله توفير حوالي 330 ألف فرصة عمل مباشرة.

14- تركز بشكل رئيسي على المرأة وبصفة خاصة المرأة المعيلة.

15- تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية.

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مصراوي Masrawy

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