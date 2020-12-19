بدء الحجز الإلكتروني لـ564 شقة بـ"الإسكان المتميز" برشيد الجديدة.. غدا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عملية الحجز الإلكتروني لـ564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، ستبدأ من الساعة الـ10 صباح غدٍ الأحد 20/12/2020 وحتى الساعة الـ11.59 مساء يوم الثلاثاء 22/12/2020، على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، والخاص ببنك التعمير والإسكان، مشيراً إلى أنه يتم تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز (Online) على الموقع.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أن العميل يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني بالرقم القومى وكلمة المرور لإجراء عملية الحجز من غدٍ الأحد 20/12/2020 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الثلاثاء 22/12/2020، وستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأوضح هلال، أنه في حالة حجز الوحدة، يتم استكمال سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بجانب سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وكذا سداد مبلغ 10 آلاف جنيه 6 دفعات ربع سنوية متساوية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن 3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصرى وقت الطرح>

وتابع: "بالإضافة إلى 2% + 5.0% مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل التعامل بنظام التمويل العقاري يتم السداد وفقاً لمبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقاري وتعديلاتها ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على المنح".