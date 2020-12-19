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سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين في الشروق

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سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين في الشروق سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين في الشروق

مصراوي Masrawy

11:43 ص السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين، بمنطقة الشروق.

كانت معلومات الأجهزة الأمنية أفادت بقيام عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وتم تشكيل فريق بحث وتم القبض على المتهمين وبحوزة إثنين منهم (كمية من مسحوق الهيروين - 2 سلاح أبيض "مطواة")، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئ النية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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