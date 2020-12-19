أخبار عاجلة

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية": نهاية جائحة "كورونا" باتت وشيكة والحذر مطلوب

Print
"الصحة العالمية": نهاية جائحة "كورونا" باتت وشيكة والحذر مطلوب "الصحة العالمية": نهاية جائحة "كورونا" باتت وشيكة والحذر مطلوب
أعلنت أن الدول الفقيرة ستتسلّم أول اللقاحات في الربع الأول من 2021

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم؛ مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن نهاية جائحة فيروس كوفيد-19، باتت وشيكة، مشيراً إلى أنه الوقت المناسب للشعور بالارتياح، محذراً في الوقت نفسه من التخلي عن الحذر.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية في تصريح نقله عنه الحساب الرسمي للأمم المتحدة عبر تويتر: "هذا هو الوقت المناسب للشعور بالارتياح لأن نهاية جائحة كوفيد-19 باتت وشيكة، ولكن مع الحرص على ألا نتخلى عن حذرنا".

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدول الفقيرة ستتسلّم أول لقاحات كورونا في الربع الأول من 2021، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ، قد تلقى اللقاح ضد المستجد، وقال بنس في كلمة له، إنه يطمئن الشعب الأمريكي بأن الأمل بالتغلب على فيروس كورونا موجود، مضيفاً: "يجب أن يثق الأمريكيون باللقاح المضاد لكورونا، وسنوزع ملايين اللقاحات على أفراد الشعب الأمريكي".

فيما قال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية، إن فريقاً دولياً بقيادة المنظمة سيزور الصين في الأسبوع الأول من يناير، للتحقيق في منشأ جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن ثلاثة أرباع حالات الإصابة تسجل حالياً في أمريكا اللاتينية، كما شكروا كندا على التزامها بالتبرع بجرعات من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 لدول أخرى.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن

كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

مجلس الأمن يبحث أزمة الصحراء الغربية بعد اعتراف ترامب بسيادة المغرب عليها

مجلس الأمن يبحث أزمة الصحراء الغربية بعد اعتراف ترامب بسيادة المغرب عليها

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية