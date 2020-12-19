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"المياه وعِلم" تطلقان "تصريح" في الرياض وجدة

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"المياه وعِلم" تطلقان "تصريح" في الرياض وجدة "المياه وعِلم" تطلقان "تصريح" في الرياض وجدة
لمتابعة صهاريج الخدمات البيئية.. كمرحلة أولى

أطلقت شركة المياه الوطنية بالتعاون مع شركة "عِلم" مشروع تنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها وتأهيلها من خلال منصة "تصريح"، وفق اشتراطات تنظيمية وفنية وبيئية وهُوية بصرية موحدة في مدينتي الرياض وجدة كمرحلة أولى، والتوسع تدريجيًّا في مناطق المملكة المختلفة.

وأعلنت الشركة بذلك البدء في استقبال طلبات متعهدي ومالكي الصهاريج عبر المنصة الإلكترونية (Tasreeh.nwc.com.sa)، للتأهيل والتسجيل لإصدار التصاريح إلكترونيًّا لنقل مياه الصرف الصحي من الأحياء غير المخدومة بالشبكة، وتفريغها في النقاط المعتمدة، ومنح متعهدي وملاك الصهاريج فترة تصحيحية لا تقل عن أربعة أشهر لتطبيق الاشتراطات المطلوبة والهوية الموحدة لصهاريج الصرف الصحي.

وقالت الشركة: منصة تصريح تهدف إلى تأهيل متعهدي ومالكي صهاريج الصرف الصحي وحوكمة وتنظيم عمليات نقل وتفريغ مياه الصرف الصحي، والتأكد من نظامية السائقين وتتبع حركة الناقلات من خلال الربط مع أنظمة هيئة النقل العام "نقل، وصل" وأنظمة شركة عِلم.

وأضافت: عملية التأهيل والتسجيل تتضمن التزام متعهدي ومالكي الصهاريج بهُوية بصرية موحدة أطلق عليها "بيئتي"، تشتمل على أنظمة حماية البيئة والسلامة المرورية، وأنظمة النقل، وتتبع الناقلات، ودخول نقاط التفريغ المعتمدة من خلال بوابة إلكترونية وكاميرات تدعم التعريف بنظامية الصهريج من خلال ربطها بمنصة تصريح لتنظيم العمليات ومتابعتها، بهدف رفع جودة وكفاءة تنفيذ الأعمال، وتحسين مستويات الالتزام البيئي والسلامة المرورية، والمنظر الحضاري للصهاريج.شركة المياه الوطنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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